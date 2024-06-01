Стало известно об отмене лимитов ВСУ на боеприпасы Марочко: ВСУ отменили лимиты на артиллерийские боеприпасы

Фото: Pfc. Aiden O'Marra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отменило лимиты на использование боеприпасов в зоне СВО, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его мнению, это может означать прибытие поставок западного оружия. Информация об усилении интенсивности гоня ВСУ стала поступать по всей линии боевого соприкосновения, подчеркнул Марочко.

Это означает то, что все-таки те поставки, которых они так долго ждали, пришли и лимиты на использование боеприпасов сняты украинским командованием, — сказал эксперт.

При этом Марочко отметил непродуктивность усиления огня ВСУ. По его мнению, возросшая активность обернется для противника «лишь очередными потерями».

Ранее Андрей Марочко перечислил места наиболее горячих боев в зоне СВО за последнюю неделю. По его информации, самые ожесточенные боестолкновения происходят в зоне ответственности 2-го армейского корпуса. Марочко отметил, что серьезные бои наблюдались на всех участках фронта, от Харькова до находящейся под контролем Киева части территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Эксперт сообщил также о резко возросшей активности ВСУ и их попытках вернуть потерянные позиции, которые успеха не имели.

22 мая Минобороны сообщило, что Клещеевка перешла под контроль ВС РФ. На данном направлении работают подразделения Южной группировки. По информации украинского военкора Богдана Мирошникова, ВСУ не могли построить там надежные фортификации из-за постоянного давления российских бойцов.