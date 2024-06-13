Стало известно о взрывах в украинском Днепре «Страна»: в Днепре раздались взрывы

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В украинском Днепре прогремело как минимум два взрыва, сообщает местный информационный ресурс «Страна». Сообщения о них появились с разницей в 12 минут. На кадрах, опубликованных изданием, виден густой дым, поднимающийся в небо вблизи жилых застроек. Местные власти и Минобороны России данную информацию не комментировали.

Украинские военные вечером 12 июня сами нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге, чтобы сделать из этого трагедию, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, сразу после атаки появились сообщения о погибших, а также пошли обвинения в сторону России, однако на месте случившегося так и не были найдены осколки российского снаряда.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 июня на объекты в городах Украины была совершенная массированная атака. По данным СМИ, удары наносились в Киевской, Полтавской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Telegram-канал «Изнанка» накануне вечером также сообщил об авиаударе российских ВКС по зданию, где проходило совещание офицеров теробороны ВСУ. Как отмечает канал, атака была осуществлена авиабомбами ФАБ в населенном пункте Цветковое в Запорожской области. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.