В подполье объяснили ракетный удар ВСУ по жилому дому в Кривом Роге Лебедев: ВСУ ударили по дому в Кривом Роге, чтобы сделать из этого трагедию

Фото: МО Украины

Украинские военные 12 июня вечером сами нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге, чтобы создать трагедию, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, которые приводит РИА Новости, сразу после атаки появились сообщения о погибших, а также пошли обвинения в сторону России, однако на месте случившегося так и не были найдены осколки российского снаряда.

Ракета должна была сильно заблудиться, чтобы оказаться в той многоэтажке... Была нужна трагедия. Бандеровцы просто взяли и сами нанесли удар в жилой дом. И, конечно, никто не нашел русскую ракету, она там не пролетала, — пояснил Лебедев.

Ранее в Харькове на северо-востоке Украины раздались многочисленные взрывы. Вместе с тем воздушная тревога была объявлена в районе Волчанска и Липцев. Полиция города подтвердила информацию о взрывах.

До этого сообщалось, что в ночь на 12 июня на объекты в городах Украины была совершенная массированная атака. По данным СМИ, удары наносились в Киевской, Полтавской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Военный эксперт Юрий Подоляка предположил, что главными целями атаки были объекты Вооруженных сил Украины в Киевской области и столице. Он допустил, что удары наносились по аэродрому в Василькове или по Трипольской тепловой электростанции.