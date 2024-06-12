Серия взрывов прогремела в Харькове

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В Харькове на северо-востоке Украины раздались многочисленные взрывы, сообщает местное издание «Зеркало недели». Вместе с тем воздушная тревога объявлена в районе Волчанска и Липцев.

Полиция Харькова в Telegram-канале подтвердила информацию о взрывах. Горожан призвали спрятаться в укрытиях. Других подробностей произошедшего не приводится.

Ранее издание MK.RU сообщило, что в ночь на 12 июня на объекты в городах Украины была совершенная массированная атака. По данным СМИ, удары наносились в Киевской, Полтавской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Военный эксперт Юрий Подоляка предположил, что главными целями атаки были объекты Вооруженных сил Украины в Киевской области и столице. Он допустил, что удары наносились по аэродрому в Василькове или по Трипольской тепловой электростанции.

Полковник в запасе Эдуард Басурин, в свою очередь, отметил, что ночные удары стали «возмездием». Он объяснил, что атаки пришлись на объекты, которые создают или поставляют оружие ВСУ. По словам военного эксперта, взрывы гремели в Киеве и области, Одессе, Сумах, Харькове и Павлограде.