Появились детали массированной атаки на Украину MK.RU: на объекты в украинских городах была совершена массированная атака

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Издание MK.RU сообщает, что в ночь на 12 июня на объекты в городах Украины была совершенная массированная атака. По данным СМИ, удары наносились в Киевской, Полтавской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Военный эксперт Юрий Подоляка предположил, что главными целями атаки были объекты Вооруженных сил Украины в Киевской области и столице. Он допустил, что удары наносились по аэродрому в Василькове или по Трипольской тепловой электростанции.

Кроме того, несколько объектов поражены в районе Миргорода в Полтавской области, а также в Винницкой области (вероятно, по Ладыжинской ТЭС). Взрывы были в Одессе. Не исключено, что прилетели ракеты «Оникс» береговых комплексов «Бастион», — пишет издание.

Военный эксперт полковник в запасе Эдуард Басурин, в свою очередь, отметил, что ночные удары стали «возмездием». Он объяснил, что атаки пришлись на объекты, которые создают или поставляют оружие ВСУ. По словам полковника, взрывы гремели в Киеве, Одессе, Сумах, Харькове и Павлограде.

Ранее военкор Андрей Руденко опубликовал видео удара ОТРК «Искандер» по аэродрому в Миргороде Полтавской области Украины. По его словам, точным ракетным ударом был уничтожен один Су-27 Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Руденко отметил, что истребитель «был превращен в решето». По его словам, еще два истребителя были повреждены осколками, их восстановление займет длительное время.