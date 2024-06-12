Удар «Искандера» превратил в «решето» Су-27 на аэродроме ВСУ в Миргороде Военкор Руденко показал видео удара «Искандера» по аэродрому ВСУ в Миргороде

Фото: МО РФ

Боевая работа ОТРК «Искандер»

Военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале опубликовал видео удара ОТРК «Искандер» по аэродрому в Миргороде Полтавской области Украины. По его словам, точным ракетным ударом был уничтожен один Су-27 Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Руденко отметил, что истребитель «был превращен в решето». По его словам, еще два истребителя были повреждены осколками, их восстановление займет длительное время.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил РИА Новости о прилете в Миргороде Полтавской области Украины. По его словам, взрыв зафиксировали в районе штаба авиационной дивизии. Минобороны РФ информацию не комментировало.

По данным координатора, в сторону штаба последовали около десятка машин скорой помощи. Они проехали «с мигалками и без сирен».

До этого Лебедев сообщал о взрыве в районе индустриального парка в Сумах на Украине. Там находятся несколько предприятий с железнодорожными ветками, а также складские помещения. По словам Лебедева, взрыв раздался в районе машиностроительного завода.