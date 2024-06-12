Подполье сообщило о взрывах в Миргороде Полтавской области Подпольщик Лебедев: взрыв раздался у штаба авиационной дивизии в Миргороде

Фото: ГСЧС Украины

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил РИА Новости о прилете в Миргороде Полтавской области Украины. По его словам, взрыв зафиксировали в районе штаба авиационной дивизии. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Город Миргород Полтавской области в начале четвертого утра получил прилет в стороне Промышленного микрорайона. Местные жители сообщают, что удар пришелся в стороне штаба 831-й авиационной дивизии, — сказал подпольщик.

По данным координатора, в сторону штаба последовали около десятка машин скорой помощи. Они проехали «с мигалками и без сирен».

Ранее Лебедев сообщал о взрыве в районе индустриального парка в Сумах на Украине. Координатор николаевского подполья уточнил, что там находятся несколько предприятий с железнодорожными ветками, а также складские помещения. По словам Лебедева, взрыв раздался в 04:05. Подпольщик добавил, что в этом районе расположены подстанции, а также машиностроительный завод, завод утяжеленных труб и насосное производство.

Украинские СМИ в ночь с 11 на 12 июня сообщали о взрывах на территории Киева после объявления воздушной тревоги.