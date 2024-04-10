Зеленский нашел оправдание провальному контрнаступлению ВСУ Politico: Зеленский намекнул на саботаж внутри Украины во время контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что во время контрнаступления ВСУ в прошлом году в стране был внутренний саботаж, сообщает издание Politico. По его словам, ВС России знали, на каких направлениях будут идти атаки.

Не вдаваясь в подробности, Зеленский намекнул, что во время последнего наступления Украина подверглась саботажу изнутри, отметив, что «русские знали, куда мы собирались атаковать», — приводит его слова издание.

Зеленский ранее сообщил, что для собственного контрнаступления сейчас Украине не хватает снарядов и оружия. Он добавил, что для защиты страны выдвинуто несколько инициатив, которые уже начали работать. В частности, недостаток артиллерийских снарядов ВСУ пытаются заместить беспилотниками. Украинский лидер признал, что они помогают, но не могут быть альтернативой.

Ранее издание Business Insider информировало, что украинские военные слишком активно используют артиллерию, в результате чего орудия сильно изнашиваются. Эта проблема вкупе с недостатком запасных частей оказалась куда серьезнее, чем нехватка боеприпасов. Использование артиллерии не по назначению может привести к «катастрофическому выходу орудия из строя, ранениям или гибели членов артиллерийского расчета», предупредили аналитики.