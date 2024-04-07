Зеленский рассказал, что мешает Киеву сорвать российское наступление Зеленский: Украине для срыва наступления ВС России не хватает оружия

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/www.imago-images.de/Global Look Press

Владимир Зеленский

Для того, чтобы сорвать российское наступление на фронтах требуются дальнобойные снаряды и соответствующее вооружение, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телемарафону «Единые новости». Он подчеркнул, что именно их не хватает Киеву.

Что касается срыва их действий на том или ином направлении... для этого есть специальные дальнобойные снаряды или соответствующее вооружение. Вот этого нам не хватает, — заявил Зеленский.

По его словам, для собственного контрнаступления Украине не хватает снарядов и оружия. Зеленский добавил, что для защиты страны выдвинуто несколько инициатив, которые уже начали работать. В частности, недостаток артиллерийских снарядов ВСУ пытаются заместить беспилотниками. Украинский лидер признал, что они помогают, но не могут быть альтернативой.

Также Владимир Зеленский подсчитал, сколько Киев должен получить систем ЗРК Patriot, чтобы закрыть небо от российских ракетных обстрелов даже в тех регионах, куда не прилетает. По его мнению, партнерам нужно предоставить 25 систем по шесть — восемь батарей в каждой. При этом украинский лидер отказался назвать число установок, которые уже есть в стране.