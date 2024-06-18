Стало известно, кто не дает Урсуле фон дер Ляйен остаться на посту главы ЕК Politico: Венгрия против повторного назначения фон дер Ляйен на пост главы ЕК

Фото: Felice De Martino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Урсула Фон Дер Ляйен

Против кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен на должность главы Еврокомиссии выступает Венгрия, сообщило издание Politico. По его данным, в Будапеште пока не определились, к какой фракции примкнуть в Европарламенте.

Лидеры стран ЕС «в целом согласны», что пост главы Еврокомиссии должен остаться за фон дер Ляйен, а пост главы Европарламента — за Робертом Метсолой. Должность главы евродипломатии они хотят передать премьеру Эстонии Кайе Каллас, а Евросовета — экс-премьеру Португалии Антониу Коште.

Но кандидатуру фон дер Ляйен Будапешт не поддержит, сообщило со ссылкой на на министра Венгрии по делам ЕС Яноша Боку Politico. Бока также отметил, что премьер Венгрии Виктор Орбан еще не принял решение, следует ли Будапешту примкнуть ли в Европарламенте к группе «Идентичность и демократия» или к фракции «Европейских консерваторов и реформистов».

Бока заявил, что Венгрия не поддержит повторное назначение фон дер Ляйен на пост председателя комиссии, однако не против остальных имен в списке кандидатов на высшие должности, — говорится в публикации.

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее сообщил, что лидеры 27 стран Евросоюза на неформальном ужине не смогли прийти к соглашению о назначении главой Еврокомиссии фон дер Ляйен. Он добавил, что вопрос о назначении глав ЕК, ЕС и внешнеполитической службы Евросоюза будет решен до конца июня.