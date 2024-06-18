Переназначение фон дер Ляйен главой ЕК не утвердили Мишель: соглашение о назначении фон дер Ляйен главой ЕК не достигнуто

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Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель

Лидеры 27 стран Евросоюза на неформальном ужине не смогли прийти к соглашению о назначении главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщил в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, собравшиеся выслушали чиновницу, которая «поделилась своими мыслями о будущем ЕС».

Мишель добавил, что вопрос о назначении глав ЕК, ЕС и внешнеполитической службы Евросоюза будет решен до конца июня. Пока цели такой нет, уточнил он. Скорее всего, назначения состоятся на саммите ЕС в Брюсселе, который запланирован на 27–28 июня.

Фон дер Ляйен была уверена в том, что ее переизберут на должность главы ЕК. 10 июня она заявила на пресс-конференции в Брюсселе, что предстоит много работы. Урсула фон дер Ляйен также пообещала выстроить бастион против крайностей левых и правых политических сил.

По информации политолога Геннадия Подлесного, конфликт между фон дер Ляйен и Мишелем длится уже около двух лет. Он обратил внимание на то, что Мишель сейчас считается старшим чиновником в Евросоюзе, в то время как ЕК является только исполнительным органом. При этом фон дер Ляйен в какой-то момент перестала согласовывать свои действия с ЕС. Такая ситуация многих не устраивает.

На днях она заявила, что Украина имеет право «сопротивляться» в ходе конфликта с Россией, а ЕС и другие партнеры должны оказывать Киеву соответствующую помощь. По ее словам, Россия может участвовать в урегулировании только после того, как объявит о своей готовности к миру на условиях Устава ООН.