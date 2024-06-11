Стало известно, когда начнутся переговоры о приеме Украины в ЕС Фон дер Ляйен: ЕС начнет переговоры о приеме Украины к концу июня

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Переговоры о приеме Украины в Евросоюз начнутся уже в конце июня, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины в Берлине. Также, по ее словам, до конца этого месяца ЕС выплатит Киеву €1,9 млрд в рамках финансирования по программе в €50 млрд на три года. Помимо этого, глава ЕК пообещала передать украинской столице дизельные генераторы и солнечные батареи, передает ТАСС.

ЕС должен начать переговоры о приеме Украины уже к концу этого месяца, — сказала она.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала членам Евросоюза начать переговоры с Украиной и Молдавией об их приеме в объединение. По словам представителя ЕК Аны Пизонеро, Киев и Кишинев выполнили все условия, чтобы стать частью ЕС.

О том, что Еврокомиссия порекомендует начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз в июне, до этого сообщали источники Financial Times. Это собирались сделать до того, как Венгрия станет временным председателем в Евросовете. Первый раунд переговоров Бельгия призывает провести 25 июня. Ожидается, что Будапешт выступит с возражениями.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее подверг критике притеснения журналистов и предпринимателей на Украине. В этой связи он выразил сомнения, что государство приближается к вступлению в Евросоюз.