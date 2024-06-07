Еврокомиссия заявила о готовности Украины вступить в ЕС

Фото: IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Еврокомиссия рекомендовала членам Евросоюза начать переговоры с Украиной и Молдавией об их приеме в объединение, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Ана Пизонеро, передает ТАСС. По ее словам, Киев и Кишинев выполнили все условия, чтобы стать частью ЕС.

Пункт начала переговоров с Молдавией и Украиной был включен в повестку встречи послов стран ЕС. Мы полагаем, что этот вопрос закрыт. Мы предоставили обновленную информацию странам-членам о том, что мы считаем, что Украина и Молдавия выполнили все условия, — сказала Пизонеро.

Дальше решение зависит от государств, состоящих в ЕС, отметила она. Украина же сделала все, что требовалось, в том числе защитила права национальных меньшинств, как требовала Венгрия, заметила Пизонеро.

О том, что Еврокомиссия порекомендует начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз в июне, уже сообщали источники Financial Times. Это собирались сделать до того, как Венгрия станет временным председателем в Евросовете.

Украина стремится в ЕС несколько лет, в 2014 году было подписано Соглашение об ассоциации между страной и Европейским союзом. В 2020-м Польша, Литва и Украина создали трехстороннюю платформу сотрудничества, Люблинский треугольник, цель которого — поддержка интеграции Украины в ЕС и НАТО. 28 февраля 2022 года страна официально подала заявление.