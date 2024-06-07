Названы сроки начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз FT: переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут начаться в июне

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Еврокомиссия порекомендует начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз в июне, до того, как Венгрия станет временным председателем в Евросовете, сообщили газете Financial Times источники. Ожидается, что Еврокомиссия заявит о соответствии Украины всем необходимым критериям для вступления в объединение. Таким образом ЕК намерена показать поддержку Киева, отмечают авторы материала.

ЕК порекомендует начать в этом месяце переговоры о вступлении Украины в ЕС, чтобы продемонстрировать поддержку до того, как Будапешт возьмет на себя обязанности председателя блока, — говорится в материале.

По данным газеты, 7 июня ЕК объявит, что Украина прошла шаги, которые требуются для вступления в Евросоюз, в том числе приняла новые правила о декларировании доходов чиновников, меры по борьбе с политическим лоббированием и коррупцией, предприняла шаги по защите языка меньшинства. Первый раунд переговоров Бельгия призывает провести 25 июня. Ожидается, что с возражениями выступит Венгрия.

Ранее член Европарламента от Франции Доминик Бильд заявил, что вступление Украины в Евросоюз негативно отразится на сельском хозяйстве стран-участниц и на их финансовом благополучии. Он обратился с соответствующим письмом к Еврокомиссии и указал, что Киев станет главным получателем финансирования Единой сельскохозяйственной политики.