Во Франции обеспокоились из-за возможного вступления Украины в ЕС Член ЕП Бильд: вступление Украины в ЕС негативно отразится на сельском хозяйстве

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Вступление Украины в Евросоюз негативно отразится на сельском хозяйстве стран-участниц и на их финансовом благополучии, считает член Европарламента (ЕП) от Франции Доминик Бильд. Он обратился с соответствующим письмом к Еврокомиссии и указал, что Киев станет главным получателем финансирования Единой сельскохозяйственной политики, пишет Lenta.ru.

Вступление Украины в ЕС чрезвычайно сильно скажется на финансовом состоянии ЕС. Основываясь на внутренней записке Совета, с которой удалось ознакомиться, авторы статьи [Financial Times] объясняют, что двумя крупнейшими статьями бюджета ЕС являются Единая сельскохозяйственная политика и сплоченность (региональные расходы), которые в совокупности составляют около 62% семилетнего бюджета ЕС, — пояснил евродепутат.

Кроме того, вступление Украины в Евросоюз может негативно отразится на участие в ЕС Франции. Государство рискует превратиться в страну-донора, которая вкладывает в общий бюджет больше, чем получает. Также могут сократиться доходы Польши. В связи с этим Бильд поинтересовался, как Еврокомиссия планирует преодолеть возможные препятствия.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее подверг критике притеснения журналистов и предпринимателей на Украине. В этой связи он выразил сомнения, что государство приближается к вступлению в Евросоюз.