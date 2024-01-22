Кличко усомнился в перспективах Украины вступить в ЕС Кличко: притеснение журналистов и бизнесменов не приближает Украину к ЕС

Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко в личном Telegram-канале подверг критике притеснения журналистов и предпринимателей на Украине. В этой связи он выразил сомнения, что государство приближается к вступлению в Евросоюз.

Все больше бизнесменов жалуется на обезумевшие поборы, на требования отдать долю в бизнесе или отдать его полностью. Не соглашаешься — уголовные дела, обыски, громкие заявления и даже могут «найти русский след». <...> Действительно ли государство, в котором это происходит, движется в ЕС? Осознает ли власть всю опасность момента? — написал градоначальник, ссылаясь на публикации крупных мировых СМИ.

Кличко также добавил, что после подобных действий руководства государства на Украине не останется тех, кто будет платить налоги, обеспечивать рабочие места и делать инвестиции. По мнению мэра, «такие процессы точно не приближают европейское будущее».

Ранее мэр Киева в интервью канадскому изданию Globe and Mail заявил, что Украина под руководством Владимира Зеленского движется в неправильном направлении, становясь все более автократичной. Он отметил, что все критики действующего президента подвергались давлению. Кличко также выразил беспокойство по поводу того, что мэры и главы общин, избираемые гражданами, могут быть заменены теми, кто назначается сверху.

В свою очередь депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что на Украине началась масштабная операция по политической зачистке. По его словам, задержание бизнесмена Игоря Мазепы — самое начало этого процесса.