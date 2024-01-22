Кличко сделал заявление о Зеленском Кличко: Украина во главе с Зеленским движется в неправильном направлении

Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина под руководством Владимира Зеленского движется в неправильном направлении, становясь все более автократичной, заявил в интервью канадскому изданию Globe and Mail мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что все критики действующего президента подвергались давлению.

Кличко отметил, что наблюдаемые изменения не могут быть названы демократией, а вместо этого он выразил опасения относительно вертикальной структуры власти и авторитаризма. Мэр Киева подчеркнул, что за всем этим стоит «желание некоторых людей», и хотя он не решился назвать их имена, он отметил, что они стремятся к централизации власти.

Кличко также выразил беспокойство по поводу того, что мэры и главы общин, избираемые гражданами, могут быть заменены теми, кто назначается сверху. По словам киевского градоначальника, он делился своими опасениями в разговорах с западными послами. Он ответил утвердительно на вопрос о том, разделяют ли некоторые из этих дипломатов его опасения.

Ранее мэр Лондона Садик Хан отказал Виталию Кличко в просьбе передать украинской столице автомобили, направляемые на утилизацию в связи с несоответствием экологическим стандартам Великобритании. По имеющимся данным, Хан заявил коллеге, что его возможности ограничены законом об администрации Большого Лондона, который был принят в 1999 году.