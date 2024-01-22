«Отправят в СИЗО»: в Киеве испугались политической зачистки Депутат Рады Дубинский: на Украине началась операция по политической зачистке

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

На Украине началась масштабная операция по политической зачистке, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который подозревается в госизмене и содержится в СИЗО. По его словам, задержание на Украине бизнесмена Игоря Мазепы — самое начало этого процесса.

Дубинский пояснил, что в конце марта, согласно конституции, истекают пятилетние полномочия президента, что потребует решения о передаче власти парламенту. При этом ключевым оппонентом власти в парламенте является экс-президент Петр Порошенко, которого и попытались ослабить путем задержания Мазепы, «близкого друга» Бориса Ложкина, соратника Порошенко, пояснил Дубинский. По его словам, дальше очередь дойдет до самого Порошенко.

«Гетьмана» (прозвище Порошенко. — NEWS.ru.) отправят в СИЗО. Это мой прогноз на февраль — март, — подчеркнул Дубинский.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина под руководством Владимира Зеленского движется в неправильном направлении, становясь все более автократичной. Он отметил, что все критики действующего президента подвергались давлению, поэтому наблюдаемые изменения не могут быть названы демократией, однако прослеживается вертикальная структура власти. Мэр Киева подчеркнул, что за всем этим стоит «желание некоторых людей», и хотя он не решился назвать их имена, он отметил, что они стремятся к централизации власти.

До этого журналист Саймон Шустер предположил, что Зеленский пользуется военным положением в стране, чтобы избавляться от политических конкурентов. Шустер утверждает, что таким образом Зеленский также «затыкает» СМИ. По его мнению, Петр Порошенко, предшественник Зеленского, был обвинен в государственной измене, а у оппонентов украинского лидера отозвали гражданство.