Стало известно, как ВСУ использовали телевышку в Харькове Ганчев: ВСУ могли корректировать огонь по Белгороду с телевышки в Харькове

Фото: МЧС Харькова

Вооруженные силы Украины могли корректировать огонь по Белгородской области с телевышки в Харькове, заявил в эфире Первого канала глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Он уточнил, что объект был самой высокой точкой в украинском городе.

С учетом высоты телевышки в Харькове там располагалось, конечно, координационное оборудование для систем ПВО. Я не исключаю, что [там] могли быть и системы наведения, которые работают по территории Белгородской области, — отметил Ганчев.

Он также назвал телевышку одним из главных «средств зомбирования» людей.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Харькове и ближайших населенных пунктах после удара по телевышке отсутствует цифровое телевещание. По его словам, специалисты анализируют степень повреждения телевизионного оборудования.

Он подчеркнул, что до удара высота вышки составляла 250 метров. Повреждения зафиксированы на уровне 140 метров. Глава Харьковской ОВА отметил, что в результате взрыва также повредились некоторые технические помещения.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что 22 апреля российские силы ударили по телевизионной вышке в Харькове, которая использовалась для системы связи для украинской противовоздушной обороны. По его словам, теперь харьковские средства ПВО не имеют связи друг с другом. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.