Названы лауреаты Нобелевской премии по химии Нобелевскую премию по химии присудили трем ученым за инновационные методы органического синтеза

Фото: Benoit Doppagne/Belga News Agenc/Global Look Press

Каролин Бертоцци

Нобелевскую премию по химии получили американцы Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанин Мортену Мелдалу, сообщил Нобелевский комитет в Twitter. Ученые награждены за «разработку методов клик-химии и биоортогональной химии».

Шведская королевская академия наук приняла решение присудить Нобелевскую премию по химии 2022 года Каролин Р. Бертоцци, Мортену Мелдалу и К. Барри Шарплессу «за разработку клик-химии и биоортогональной химии», — говорится в сообщении.

Как отмечается, клик-химия используется при разработке фармацевтических препаратов, для картирования ДНК и создания материалов, более подходящих для этой цели. Как отмечает комитет, используя биоортогональные реакции, исследователи улучшили таргетинг противораковых препаратов.

Клик-химия подразумевает использование универсального подхода (специальных «адаптеров») для синтеза различных соединений. Такой подход позволил значительно сократить количество побочных реакций в процессе создания новых соединений и в целом упростить схему синтеза. Клик-химия была разработана Барри Шарплессом в начале 2000-х и дополнена разработками Мортена Мелдала.

Под биоортогональной химией, главный вклад в которую внесла Каролин Бертоцци, подразумевается использование аналогичных подходов уже внутри живых организмов. С помощью разработок Бертоции стало возможным проводить направленные химические реакции на поверхности живых клеток, не повреждая их самих.

Ранее стало известно, что Нобелевскую премию по физике получили француз Ален Аспект, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер. Ученых наградили за исследования в области квантовой механики, в частности, за «эксперименты с запутанными фотонами, установление принципа нарушения неравенств Белла и новаторство в квантовой информатике».