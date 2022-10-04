Стали известны лауреаты Нобелевской премии по физике Нобелевскую премию по физике вручили трем ученым за исследования в области квантовой механики

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Нобелевская премия

Нобелевскую премию по физике получили француз Ален Аспект, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нобелевского комитета Шведской королевской академии наук. Ученых наградили за исследования в области квантовой механики, в частности, за «эксперименты с запутанными фотонами, установление принципа нарушения неравенств Белла и новаторство в квантовой информатике».

<...> За эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторство в квантовой информатике. Ален Аспект, Джон Клаузер и Антон Цайлингер провели новаторские эксперименты с использованием запутанных квантовых состояний, когда две частицы ведут себя как единое целое, даже когда они разделены, — говорится в сообщении.

Клаузер создал устройство, которое запускает одновременно два «запутанных» фотона (частица, способная существовать, только двигаясь со скоростью света). Тем самым он смог доказать нарушение неравенства Белла. Аспект доработал устройство, чтобы его изначальные настройки не влияли на конечный результат.

В свою очередь Цайлингер исследовал состояния квантовой запутанности. Его группа продемонстрировала квантовую телепортацию, которая позволяет перемещать квантовое состояние от одной частицы к другой на расстоянии.

Ранее стало известно, что Нобелевскую премию в области физиологии и медицины 2022 года присудили шведскому биологу Сванте Паабо за изучение генетических основ эволюции человека. Ученый удостоился награды за то, что впервые секвенировал геном неандертальца и обнаружил новый вид вымерших людей.