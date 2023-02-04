Стало известно о протяженности латвийского забора на границе с Белоруссией Латвия за полгода построила 36,1 километра забора на границе с Белоруссией

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Белорусско-латвийская граница

Латвия с августа 2022 года по текущий день построила на границе с Белоруссией забор протяженностью 36,1 км, сообщило издание Delfi со ссылкой на государственной акционерное общество Латвии VNI. Согласно планам латвийского руководства, длина заграждения должна составить 149 км (протяженность латвийско-белорусской границы — 173 км.) Финальные этапы строительства планируется завершить в 2024 году.

Издание указывает, что VNI уже вырубило деревья на приграничной территории протяженностью 82 км. В настоящее время работы по строительству заградительного сооружения проходят на участке протяженностью 75 км. Председатель VNI Ренарc Гришкевичс ранее заявил, что строительство заграждения ускорилось по мере вырубки лесов до 1 км в день.

В августе 2021 года Латвия в связи с большим потоком в страну нелегальных мигрантов ввела режим ЧС на приграничной с Белоруссией территории. Строительство забора получило старт осенью того же года.

В январе этого года белорусские пограничники обнаружили у границы с Латвией труп африканского беженца. Тело находилось в нескольких метрах от сломанного ограждения, установленного на латвийской территории. В ведомстве полагают, что труп перемещали, на что указывает характер следов на снегу.

1 октября прошлого года представитель польских спецслужб Станислав Зарин рассказал о завершении строительства забора вдоль польско-белорусской границы. Для возведения стены использовалось 49 тысяч тонн стали, также в планы входило оборудование заградобъекта более 2,5 тысячи камер.

В ноябре 2022 года Польское агентство печати сообщило, что Варшава начала строительство ограждения из колючей проволоки на польско-российской границе. Высота заградительного объекта вдоль границы с Калининградом составит 2,5 метра.