Польша начала строить стену на границе с Россией Польша начала строить забор на границе с Калининградом

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Польша начала строительство ограждения из колючей проволоки на польско-российской границе, передает Польское агентство печати (PAP) со ссылкой на Министерство обороны страны. Высота заградительного объекта вдоль границы с Калининградом составит 2,5 метра.

Мы предприняли шаги для того, чтобы ограждение было построено как можно быстрее. Будет задействовано столько военнослужащих, сколько необходимо, — заявил глава Минобороны Мариуш Блащак.

1 октября представитель польских спецслужб Станислав Зарин сообщил о завершении строительства забора вдоль польско-белорусской границы. Для возведения стены использовалось 49 тысяч тонн стали, также в планы входило оборудование заградобъекта более 2,5 тысячи камер.

Забор начали строить 25 января 2022 года. Контракт на строительство ограждения был заключен на сумму 644 миллиона злотых (около $160 млн долларов), которые были выделены из бюджета Польши.

Ранее о намерении поставить забор в юго-восточной части границы с Россией сообщило издание Demokraatti со ссылкой на пограничную службу Финляндии. Такая идея возникла у финских служб в связи с изменением обстановки с безопасностью в стране. Длина забора составит от 130 до 260 километров. По мнению финской стороны, конструкция сможет простоять около 50 лет. На её строительство власти страны выделят €6 млн.