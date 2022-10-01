Польша завершила строительство стены на границе с Белоруссией

Фото: Michal Dyjuk/AP/TASS

Белорусско-польская граница

Польша завершила строительство стены на границе с Белоруссией, сообщил на своей странице в Twitter представитель польских спецслужб Станислав Зарин. Руководство Польши ранее заявило, что для возведения стены использовалось 49 тысяч тонн стали, а также о планах оборудовать заградительный объект камерами видеонаблюдения в количестве 2,5 тысяч единиц.

Незаконный въезд в Польшу в настоящее время полностью заблокирован. Польская граница является самой защищенной в Европе, — написал Зарин.

Такой заградительный объект высотой 5,5 метра на белорусско-польской границе начали возводить 25 января 2022 года. Контракт на строительство ограждения был заключен на сумму 644 миллиона злотых, что примерно $160 млн долларов. Эти деньги были выделены из бюджета Польши.

Ранее финское издание Demokraatti сообщило со ссылкой на данные пограничной службы Финляндии, что республика может построить забор в юго-восточной части границы с Россией. По данным издания, в течение двух-трех лет планируется оградить лишь 10–20% границы протяженностью 1300 км.

В июле строительство забора на границе с Россией поддержали только 36% граждан Финляндии. Против такого шага выступили 38% жителей страны.