Очередной труп беженца обнаружен на границе Белоруссии и Латвии Погранслужба Белоруссии: На границе с Латвией обнаружен очередной труп иностранца

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В начале недели на границе Латвии и Белоруссии пограничники обнаружили еще один труп иностранца, передает Госпогранслужба Республики Беларусь. Тело предполагаемого беженца находилось в нескольких метрах от сломанного ограждения, установленного на латвийской территории. В ведомстве полагают, что труп перемещали с сопредельной территории, на что указывает характер следов на снегу.

[Труп человека], вероятнее всего, был перемещен с сопредельной территории через заграждение. Кроме того, в пограничном заборе была демонтирована проволочная секция, которая могла использоваться для перемещения тела беженца, — говорится в сообщении ведомства.

В погранслужбе обвиняют латвийских силовиков в жестоком обращении с беженцами, напоминая, что в декабре было зафиксировано не менее двух смертей среди тех, кто не смог получить право на пребывание в стране. А в ночь с 9 на 10 января вблизи границы с Латвией белорусским пограничным нарядом обнаружен труп мужчины африканской внешности.

В декабре сообщалось, что Киргизия не стала предоставлять на уровне закона статус беженца россиянам, уехавшим после объявления в РФ частичной мобилизации. Киргизские парламентарии выступили против этой законодательной инициативы.