https://static.news.ru/photo/fc78d9e8-1e72-11ea-b440-fa163e074e61_660.jpg Алексей Данилов Фото: rnbou/facebook.com

Секретарь СНБО Алексей Данилов на встрече с делегацией сотрудников Сената США заявил, что сфера кибербезопасности является одним из важнейших приоритетов для Украины.

В следующие пять-десять лет кибероружие станет номером один в мире, даже ядерное оружие отойдёт на второй план, — приводит слова Данилова пресс-служба СНБО.

В связи с этим секретарь СНБО назвал сферу кибербезопасности важным фактором для нацбезопасности. По его словам, Киев работает над обновлённой Стратегией кибербезопасности. А ведомство работает над развитием Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК), который будет взаимодействовать с аналогичными центрами из западных стран.

В свою очередь американская делегация отметила, что украинское правительство даёт отпор кибератакам.

Как ранее писал NEWS.ru, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса. Консультации прошли в преддверии саммита «нормандской четвёрки».