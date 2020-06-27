СМИ: в ФРГ на 24% выросла безработица среди иностранцев

На фоне пандемии коронавируса доля безработных иностранцев, проживающих в ФРГ, выросла в период с марта по май 2020 года на 24%.
Об этом
На этом фоне парламентская фракция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов намерена ограничить трудовую миграцию из Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии и Черногории, жители которых имеют право приезжать в Германию на поиски работы, не имея высшего образования. Представитель фракции консерваторов Маттиас Миддельберг предложил продлить эту программу на два года, а не на пять, как планировалось, а также ввести квоту на приём трудовых мигрантов из балканских стран — не более 15 тыс. человек ежегодно,
Ранее NEWS.ru писал о том, что соотношение безработных, состоящих на учёте в службе занятости, в расчёте на каждую сотню вакансий, заявленных работодателями (коэффициент напряжённости) на российском рынке труда в конце мая выросло до 184 человек на 100 вакансий. Год назад показатель составлял 52 человека на 100 вакансий. Численность занятого населения от 15 лет и старше в мае по сравнению с апрелем этого года снизилась на 1,6%, а число безработных выросло на 20,6%.
Добавьте наши новости в избранные источники