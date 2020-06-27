СМИ: в ФРГ на 24% выросла безработица среди иностранцев

https://static.news.ru/photo/75357574-b93e-11ea-b464-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jürgen Ritter via imago-images.de/Global Look press

На фоне пандемии коронавируса доля безработных иностранцев, проживающих в ФРГ, выросла в период с марта по май 2020 года на 24%.

Об этом сообщает издание Welt am Sonntag, ссылаясь на ещё не опубликованную официальную статистику. Согласно ей, в мае этого года в Германии было зарегистрировано 2,8 млн безработных. 840 тыс. из них — иностранцы. Кроме того, 7 млн человек перевели на короткий рабочий день.

На этом фоне парламентская фракция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов намерена ограничить трудовую миграцию из Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии и Черногории, жители которых имеют право приезжать в Германию на поиски работы, не имея высшего образования. Представитель фракции консерваторов Маттиас Миддельберг предложил продлить эту программу на два года, а не на пять, как планировалось, а также ввести квоту на приём трудовых мигрантов из балканских стран — не более 15 тыс. человек ежегодно, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что соотношение безработных, состоящих на учёте в службе занятости, в расчёте на каждую сотню вакансий, заявленных работодателями (коэффициент напряжённости) на российском рынке труда в конце мая выросло до 184 человек на 100 вакансий. Год назад показатель составлял 52 человека на 100 вакансий. Численность занятого населения от 15 лет и старше в мае по сравнению с апрелем этого года снизилась на 1,6%, а число безработных выросло на 20,6%.