СМИ сообщили о взрывах в нескольких городах Украины Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, в Одессе и Запорожье слышны взрывы

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В ночь на 19 июня воздушная тревога была объявлена в Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Также СМИ сообщают о взрывах в Одессе и Запорожье.

По имеющимся данным, в Сумской области сигнал воздушной тревоги начал звучать в 00:44 по местному времени (совпадает с московским), в 01:17 тревогу объявили в Запорожской области, в 01:47 в Днепропетровской области, в 01:59 сирены включились в Одесской и Николаевской областях.

Украинский телеканал ТСН сообщил, что в Одессе раздался сильный взрыв.

Издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Запорожье.

По состоянию на 03:00 воздушная тревога была отменена в Николаевской и Одесской областях.

16 июня украинские СМИ писали о взрывах в Киеве и Киевской области, а также о работе ПВО в регионе. Мэр украинской столицы Виталий Кличко уточнил, что взрыв произошел в Подольском районе. Почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

При этом миссия африканских лидеров, 16 июня посетившая Киев для переговоров с президентом страны Владимиром Зеленским, не слышала ни сирен, ни взрывов в городе, как рассказали в канцелярии лидера ЮАР.