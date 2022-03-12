СМИ сообщили о нахождении Кадырова в зоне спецоперации на Украине

Телеканал RT опубликовал кадры, которые могут свидетельствовать о возможном нахождении главы Чечни Рамзана Кадырова в зоне спецоперации на Украине. На видео зафиксирован момент доклада командира о ходе боёв на территории ДНР, при этом в кадре присутствует сам Кадыров, а из разговора становится понятно, что их расположение находится в семи километрах от Киева.

Мы подошли к этому детскому дому, быстро заблокировали, проникли внутрь, но, к сожалению, детей там не оказалось. <...> Мы опоздали на несколько часов. Эсбэушники под видом Красного Креста вечером подогнали машину, были с оружием, загнали детей в автобусы и увезли к ним, — докладывает командир.

Когда именно было снято видео, не уточняется.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил, что бойцы чеченских спецподразделений успешно продвигаются вглубь территории Украины, освобождая по ходу следования населённые пункты от националистов. При этом, по его словам, нацбатальоны при виде бойцов бросают свои позиции и оставляют оружие и технику. Как подчеркнул Кадыров, скоро армия России избавит страну «от расплодившейся нечисти, именуемой неонацизмом».

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции на Украине с целью её демилитаризации и денацификации.