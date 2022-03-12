«Избавим от нечисти»: Кадыров о бегстве украинских военных и нацбатальонов

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своём Telegram-канале, что бойцы чеченских спецподразделений успешно продвигаются вглубь территории Украины, освобождая по ходу следования населённые пункты от националистов. При этом, по его словам, нацбатальоны при виде бойцов бросают свои позиции и оставляют оружие и технику. Как подчеркнул Кадыров, скоро армия России избавит страну «от расплодившейся нечисти, именуемой неонацизмом».

Наши бойцы обеспечивают местное население освобождённых территорий долгожданной защитой. Вооружённые силы Украины и «хвалёные» нацбатальоны при виде наших бойцов спешно покидают свои огневые позиции, оставляя за собой крупнокалиберные боевые орудия, боеприпасы и технику, — отметил глава республики.

По его словам, местное население радуется приходу российской армии, потому что люди устали от действий националистов и их бесчинств.

Граждане освобождённых территорий хорошо осознают происходящее и видят правильность действий России. Украинская пропаганда неустанно трубит о единстве своего населения, о готовности всех и каждого противостоять российской армии. На деле мы видим противоположную картину — удирающих солдат и истощённое население, — подчеркнул Кадыров.

Он также поблагодарил народ Украины за его противостояние «ложной пропаганде киевского режима».

Уверен, что в скором времени российская армия избавит Украину от расплодившейся нечисти, именуемой неонацизмом, — подчеркнул глава Чечни.

Кадыров ранее опубликовал в Telegram-канале видео, где чеченские бойцы помогают раненому полковнику ВС РФ. Они способствуют эвакуации командира бригады Юрия Медведева, которого вынесли из-под огня в ходе боя за очередной населённый пункт, отметил глава республики.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.