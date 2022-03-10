Кадыров рассказал о помощи чеченских бойцов раненому полковнику ВС РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео, где чеченские бойцы помогают раненому полковнику ВС РФ. Они помогают в эвакуации командира бригады Юрия Медведева.

В ходе боя за очередной населённый пункт наши воины эвакуировали раненого командира бригады полковника армии Юрия Медведева. Его вынесли из-под огня на безопасное место. Наши бойцы оказали ему первую медицинскую помощь и на своём транспорте оперативно доставили в госпиталь, передали его медикам, — рассказал Рамзан Кадыров.

Глава Чечни добавил, что жизни российского полковника ничто не угрожает, а также пожелал ему «скорее встать в строй». Кадыров добавил, что такие моменты на поле боя «очень сближают».

Зачастую помощь и взаимовыручка становятся ключевым фактором, который спасает жизнь бойцу. И неважно, кто из какого подразделения, здесь все едины, — добавил политик.

Ранее глава республики Рамзан Кадыров заявил в своём Telegram-канале, что в Чечне сотни тысяч молодых людей подключаются к патриотической акции «Мы резерв» и горят желанием пополнить ряды добровольцев в ходе спецоперации российских войск на Украине. По его словам, это говорит о единстве и бесстрашии чеченцев.