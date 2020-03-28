https://static.news.ru/photo/2d87b9dc-70f8-11ea-8116-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rafael Bastante/Global Look Press

Более 70 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировано в Испании, количество умерших приближается к 6 тысячам. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения. Как пишут европейские СМИ, ситуация в стране — на грани катастрофы.

Сейчас эпидемия испанского образца практически ничем не отличается от того, что уже дней десять назад происходило в Италии. Медики работают по нормам военного времени: лечат тех, у кого больше шансов выжить. По данным германского издания Süddeutsche Zeitung, пациентов старше 75 лет в Испании вообще не отправляют в реанимацию.

В Ледовом дворце Мадрида складируют десятки трупов. Крематории переполнены. Католическая церковь упростила процедуру похорон: священники у мест захоронения читают молитву и окропляют святой водой проезжающие катафалки, к церемонии допускают только близких родственников.

Как отмечает издание, коронавирус «молодеет»: с течением времени всё больше увеличивается число больных коронавирусом в возрасте до 40 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Испании за сутки увеличилось на 8,2 тысячи — до 72,2 тысячи, отмечено 832 летальных исхода. Общее количество жертв в стране достигло 5690 человек.

По состоянию на утро 28 марта во всём мире заразились более 600 тысяч, умерли 27,5 тысячи, свыше 135 тысяч выздоровели. В России зафиксировано 1264 случая заражения в 62 регионах, 49 пациентов выписаны из больниц, пятеро человек скончались.