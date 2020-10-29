СМИ: Макрон прибыл к месту нападения в Ницце

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл к собору Нотр-Дам в Ницце, где утром 29 октября произошёл теракт.
Французский лидер приехал в сопровождении мэра города Кристиана Эстрози, встретившего его в аэропорту Ниццы,
К месту трагедии их сопровождал усиленный полицейский эскорт. Также в Ниццу прибыл министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти и глава МВД страны Жеральд Дарманен.
Утром 29 октября вооружённый ножом мужчина напал на людей внутри церкви Нотр-Дам в Ницце. Жертвами атаки стали три человека. Двое из трёх погибших были убиты внутри церкви. По данным Reuters, одной из жертв
Ранее NEWS.ru писал о том, что Россия готова к самому тесному взаимодействию с правительством Франции и других стран по всем направлениям в рамках борьбы с терроризмом. Такое заявлением сделал президент РФ Владимир Путин.