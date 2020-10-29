Путин: Россия готова взаимодействовать с Францией в борьбе с терроризмом

https://static.news.ru/photo/b1c2b658-19e9-11eb-a06b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия готова к самому тесному взаимодействию с правительством Франции и других стран по всем направлениям в рамках борьбы с терроризмом. Такое заявлением сделал президент РФ Владимир Путин. Слова российского лидера передаёт пресс-служба Кремля.

Путин подтвердил готовность российской стороны к самому тесному взаимодействию с французскими и другими зарубежными партнёрами на всех направлениях контртеррористической деятельности, — говорится в сообщении.

Ранее, 16 октября, выходец из Чечни обезглавил учителя под Парижем из-за того, что тот показывал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. После случившегося президент Эммануэль Макрон заявил о необходимости вместе с Советом мусульман Франции создать организацию, которая поможет построить «просвещённый ислам».

В четверг, 29 октября, исламист убил трёх человек в соборе Нотр-Дам в Ницце. Также на территории Авиньона произошла попытка нападения на полицейских (атакующий кричал «Аллах Акбар!»), а в Саудовской Аравии — на охрану консульства Франции.

Путин написал телеграмму французскому лидеру, в которой подчеркнул, что Россия готова к самому тесному взаимодействию по каждому из направлений борьбы с терроризмом как с Парижем, так и с другими партнёрами.

В послании президент подчеркнул, что особое возмущение вызывает циничное преступление, которое было совершено в церкви.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин направил французскому коллеге Эммануэлю Макрону телеграмму с соболезнованиями после терактов.