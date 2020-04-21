Смертность от COVID-19 в Великобритании может оказаться выше официальной

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Количество смертей среди пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании может оказаться выше, чем указано в официальной статистике. Об этом заявили в Национальной статистической службе Великобритании.

Как следует из мониторинга организации, только в Англии и Уэльсе в течение недели до 10 апреля было зарегистрировано около 1,7 тысячи летальных исходов у пациентов с коронавирусом. При этом они не были госпитализированы. Более тысячи человек скончались в домах престарелых, что почти в пять раз больше, чем в предыдущие недели.

При этом, как неоднократно сообщали британские СМИ, власти не учитывают все случаи смерти от последствий коронавируса, а включают в список лишь тех, кто был госпитализирован с этим диагнозом, передаёт «Интерфакс».

Согласно официальным данным, по состоянию на 21 апреля в Великобритании диагностировано свыше 124,7 тысячи заражений, при этом более 16,5 тысячи человек умерли. В целом в мире заболели более 2,38 млн человек, свыше 164 тысяч сончались, почти 615,5 тысячи выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что Великобритания пересмотрит свой подход к пандемии коронавируса для понимания того, что могло быть сделано лучше. Об этом сообщил министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Оливер Доуден после критики правительства населением за слишком медленную реакцию на проблему.