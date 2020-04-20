Британские власти оценят свой подход к пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/7c5dea54-82dc-11ea-bb70-fa163e074e61_660.jpg Оливер Доуден Фото: Gustavo Valiente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Великобритания пересмотрит свой подход к пандемии коронавируса для понимания того, что могло быть сделано лучше. Об этом сообщил министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Оливер Доуден после критики правительства населением за слишком медленную реакцию на проблему.

Член кабмина подчеркнул, что власти столкнулись с беспрецедентным кризисом.

Конечно, нам нужно оглянуться назад и увидеть, что мы могли бы сделать по-другому, — заявил Доуден в беседе с BBC TV.

Он отметил, что сейчас жители страны хотят видеть, как власти справляются с ситуацией на ежедневной основе.

Правительственный комитет по чрезвычайным ситуациям Великобритании выразил недовольство работой премьер-министра Бориса Джонсона, который пропустил пять заседаний Cobra, посвящённых коронавирусу, писал NEWS.ru.