Британские власти оценят свой подход к пандемии коронавируса

Великобритания пересмотрит свой подход к пандемии коронавируса для понимания того, что могло быть сделано лучше. Об этом сообщил министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Оливер Доуден после критики правительства населением за слишком медленную реакцию на проблему.
Член кабмина подчеркнул, что власти столкнулись с беспрецедентным кризисом.
Конечно, нам нужно оглянуться назад и увидеть, что мы могли бы сделать по-другому, — заявил Доуден в беседе с BBC TV.
Он отметил, что сейчас жители страны хотят видеть, как власти справляются с ситуацией на ежедневной основе.
Правительственный комитет по чрезвычайным ситуациям Великобритании выразил недовольство работой премьер-министра Бориса Джонсона, который пропустил пять заседаний Cobra, посвящённых коронавирусу, писал NEWS.ru.
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