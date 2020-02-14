https://static.news.ru/photo/5b33796c-4fdc-11ea-b1ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Слуга Народу/facebook.com

Украинская пропрезидентская партия «Слуга народа» анонсировала запуск вещания интернет-канала «Слуга ТВ». Тестовые эфиры предполагается организовать в марте.

О медиапланах политического движения сообщает издание «Левый берег» со ссылкой на замглавы фракции в Верховной раде и главу пресс-офиса партии Евгению Кравчук.

На канале обещают давать ответы на вопросы представителей региональной власти и журналистов.

Предполагается, что студия будет размещена в партийном офисе. В развитие канала будут вложены деньги, которые движение «Слуга народа» получило из бюджета.

Ранее, как писал NEWS.ru, Служба безопасности Украины провела обыски в офисе телеканала «1+1» по делу о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука. Сотрудники телеканала заявили, что в СБУ подозревают их журналиста в публикации записей с совещаний главы правительства.