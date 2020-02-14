Украинская пропрезидентская партия «Слуга народа» анонсировала запуск вещания интернет-канала «Слуга ТВ». Тестовые эфиры предполагается организовать в марте.
О медиапланах политического движения
На канале обещают давать ответы на вопросы представителей региональной власти и журналистов.
Предполагается, что студия будет размещена в партийном офисе. В развитие канала будут вложены деньги, которые движение «Слуга народа» получило из бюджета.
Ранее, как писал NEWS.ru, Служба безопасности Украины провела обыски в офисе телеканала «1+1» по делу о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука. Сотрудники телеканала заявили, что в СБУ подозревают их журналиста в публикации записей с совещаний главы правительства.
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