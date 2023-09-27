Сладков: Финляндия скоро пойдет на Выборг

Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Финляндия может пойти отбивать российский Выборг, считает военный корреспондент Александр Сладков. В своем Telegram-канале он отметил, что в этой стране имеются соответствующие настроения, а финны быстро превращаются «в игрушку НАТО и боевого вассала» Великобритании и США.

Эта страна НАТО [Финляндия] скоро пойдет отбивать российский Выборг <...> И, похоже, это время придвигается, — написал журналист.

Военкор объяснил предположение личной историей, которая произошла с ним 15 лет назад, в одном из ресторанов Хельсинки, когда он попытался взять интервью у финских ветеранов «войны с СССР».

Старенькие, но ухоженные. И тут я завалился к ним с микрофоном и питерским хиппи — переводчиком. Говорю: «Что вспоминаете»? Все замолчали, как на похоронах. И тут один дед что-то проскрипел в ответ. Все закивали головами, а переводчик громко зашипел, мол, пошли отсюда. Ну, пошли и пошли. А на улице толмач мне объяснил, что это «ветераны Выборгского фронта», и тот дед сказал: «Убирайтесь отсюда, мало мы вас в 39-м резали», — рассказал журналист.

По его словам, в Финляндии есть много воспитанников таких ветеранов, которые, считает он, попытаются получить от России сатисфакцию.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что правительство Финляндии «семимильными шагами» выдвигается в передовики русофобской кампании Запада. Он напомнил о том, что финские власти признали введение санкций против российского народа.