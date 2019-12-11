https://static.news.ru/photo/0c5143f4-1c58-11ea-93cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/ Global Look Press

Ветеран Второй мировой войны французский авиамеханик Андре Пейрони умер во Франции. Мужчина был пилотом истребительного авиационного полка «Нормандия — Неман».

Андре Пейрони, последний французский ветеран авиаполка «Нормандия — Неман», ушёл в ночь на 10 декабря. Искренние соболезнования от лица российского народа, благодарность за его подвиг. Вечная память тебе, наш французский друг, — цитирует ТАСС сообщение российского посольства в Париже.

Отмечается, что Пейрони принимал участия в самых масштабных битвах Второй мировой войны, среди которых Курская битва в 1943-м, Белорусская операция в 1944-м, разгром немецких войск в Восточной Пруссии в 1945-м.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр обороны Франции подарила Сергею Шойгу фотографию французского авиаполка «Нормандия — Неман».