Сильный ветер в Киеве разорвал самый большой флаг Украины

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Киеве разорвало пополам самый большой флаг Украины, сообщили в городской администрации. Он развивался возле монумента «Родина-мать». Накануне из-за приближающейся непогоды его приспустили, однако это не спасло полотнище от воздействия стихии.

Как отмечается, высота флагштока составляет почти 90 метров. Он весит 32 тонны. Размер полотнища — 16 на 24 метра. Поврежденный флаг уже сняли. Его заменят на новый, когда позволят погодные условия.

Непогода бушует и на Крымском полуострове. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что обрушившийся на регион шторм стал самым мощным за все время метеорологических наблюдений. По его словам, похожая буря была во времена Крымской войны в 1854 году. Тогда стихия поглотила более 30 кораблей европейской коалиции.

Также мощный шторм стал причиной гибели в Севастопольском аквариуме порядка 500 редких рыб. Под Судаком погиб человек, еще один пропал без вести. В Симферополе и Евпатории пострадали минимум шесть человек.

В Сочи рухнул трехэтажный дом. Обрушение произошло в микрорайоне Лоо, под зданием подмыло землю. Все жители эвакуировались заранее, обошлось без пострадавших.