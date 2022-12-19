Сийярто: потолок цен на газ могут ввести, несмотря на возражения Венгрии

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петер Сийярто

Венгрия выступает против установления лимита цен на газ, поскольку считает его вредным и опасным, однако есть ощущение, что его удастся ввести, сообщил на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, ценовой потолок ставит под угрозу безопасность поставок газа.

Предложение ввести потолок цен на газ плохое, вредное и опасное, но несмотря на это, кажется, что его принятие может состояться, — написал Сийярто.

Ранее стало известно, что председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила другим странам Союза снизить предлагаемый потолок цен на газ с 275 евро за МВтч до 188 евро за МВтч. Bloomberg заявил, что в Евросоюзе представители 12 стран требовали снизить потолок цен на российский газ. Агентство отметило, что страны намерены смягчить влияние энергетического кризиса на жителей Европы и бизнес. В списке государств в том числе оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша, которые направили соответствующее предложение.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер указывал, что введение потолка цен на российский газ является нарушением договоренностей, а принявшие данное решение страны Европы рискуют остаться без поставок.