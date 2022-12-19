Bloomberg: в Евросоюзе обсуждают снижение потолка цен на газ Bloomberg: Евросоюз обсуждает снижение предлагаемого лимита газовых цен до €188

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Чехия, которая председательствует в Совете ЕС, предложила другим странам-членам снизить предлагаемый потолок цен на газ с €275 за МВт.ч до €188. Такой потолок окажется на €87 меньше, чем прежде предлагали в Еврокомиссии, сообщает Bloomberg.

Правительство Чехии... предложило снизить потолок до 188 евро за МВт.ч по сравнению с потолком в 275 евро, предложенным в прошлом месяце Европейской комиссией, — отмечается в публикации.

Агентство подчеркнуло, что, согласно чешскому проекту, механизм корректировки газового рынка будет запускаться, когда цены контрактов на месяц вперед и на год вперед по индексу крупнейшего газового хаба Европы TTF превысят €188 за МВт.ч в течение трех дней. Еще одним условием называется тот момент, что цена TTF при этом должна на €35 превышать среднюю цену за СПГ.

Предложение Еврокомиссии в ноябре обсуждалось министрами энергетики ЕС. Тогда консенсуса достичь не удалось.

Ранее Bloomberg заявил, что в Евросоюзе представители 12 стран требовали снизить потолок цен на российский газ. Агентство отметило, что страны намерены смягчить влияние энергетического кризиса на жителей Европы и бизнес. В списке государств в том числе оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша, которые направили соответствующее предложение.