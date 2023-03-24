Швеция поставит Украине танки и артиллерию на $604 млн Парламент Швеции одобрил военную помощь Украине на сумму $604 млн

Фото: Stridsvagn122/wikipedia.org

Шведская 155-мм многоцелевая самоходная артиллерийская установка Archer

Парламент Швеции (риксдаг) поддержал отправку Украине военной техники и боеприпасов. Об этом говорится в заявлении на сайте законодательного органа. Сумма помощи составит 6,2 млрд шведских крон, или $604 млн.

В первую очередь речь идет о танках, артиллерийских системах Archer и боеприпасах.

Также сообщается, что Столкгольм решил продать Великобритании 14 систем Archer, ранее переданных Киеву.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки выделят Украине военную помощь на сумму $400 млн. Этот пакет станет 33-м из тех, что США предоставляют Украине из запасов Пентагона. В помощь включены боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц и боевых машин пехоты Bradley, а также бронированные мостоукладчики, заряды и оборудование для сноса зданий.

В свою очередь замглавы Минобороны Соединенного Королевства Аннабель Голди сообщила, что в рамках военной помощи Великобритания поставит украинской армии снаряды с обедненным ураном. Сроки передачи таких боеприпасов ВСУ она не уточнила.

В Финляндии председатель парламентского оборонного комитета Антти Хакканен заявил, что страна готова присоединиться к поставкам вооружения Украине, если остальные страны Евросоюза начнут передавать Киеву танки. Он подчеркнул, что в этом случае государство передаст боевые немецкие Leopard 2