Шольц призвал предоставить Германии место постоянного члена Совбеза ООН

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна заслуживает места постоянного члена Совбеза ООН. Такой статус для ФРГ он назвал большой ответственностью на 77-й сессии Генассамблеи всемирной организации в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.

Германия готова взять на себя большую ответственность — сначала как один из 10 меняющихся членов в 2027 и 2028 годах, а также как постоянный член в будущем, — подчеркнул политик.

Шольц призвал собравшихся поддержать кандидатуру Германии, страны, которая, как он считает, уважает принципы ООН, «предлагает и стремится к сотрудничеству».

Ранее стало известно, что замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил: США «замучаются пыль глотать», если попытаются изменить полномочия постоянных членов Совбеза ООН. Поводом для его слов стала предполагаемая реформа Совбеза ООН, к которой ранее призывала американский постпред при организации.