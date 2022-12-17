Шольц призвал «не обрывать нить» диалога с Россией

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Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что несмотря на разногласия между Западом и Россией по ситуации на Украине, не следует отказываться от диалога с Москвой, пишет газета Süddeutsche Zeitung. По его словам, взаимодействие с РФ может продолжиться в долгосрочной перспективе.

Важно, чтобы, несмотря на серьезные расхождения во мнениях, мы не дали оборваться нити переговоров с Россией, — сказал Шольц.

Шольц также в очередной раз призвал Россию завершить спецоперацию на Украине и вывести свои войска с территории страны. По его словам, Москва таким образом «создаст возможность для взаимопонимания». Канцлер добавил, что время для переговоров между Россией и Украиной «давно пришло».

Глава немецкого правительства не впервые делает заявления о налаживании диалога с Россией. Политолог Александр Камкин расценил его слова как заигрывания с избирателями, которые недовольны возникшими из-за антироссийских санкций ЕС трудностями. Он отметил, что Шольц пытается, с одной стороны, дать сигнал внутренней аудитории, что Европа и, в частности, Германия готовы к диалогу, но, с другой стороны, оговаривается, что он возможен на заранее невыполнимых условиях.