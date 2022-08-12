Школы Киева отказались от преподавания на русском языке

Фото: Vladimir Prycek/CTK/Global Look Press

В 2022-2023 учебном году в школах Киева не будут проводиться уроки на русском языке, сообщает Telegram-канал Klymemko Time со ссылкой на департамент образования и науки украинской столицы. Ранее аналогичное решение было принято во Львове.

В качестве подтверждения канал опубликовал копию ответа департамента на запрос одной из общественных организаций. В нем говорится, что программы на будущий учебный год «не предусматривают преподавание предметов на русском языке и изучения русского языка ни как предмета, ни факультативно».

В июле украинские власти расширили запрет на использование русского языка — вступил в силу новый раздел закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно ему сотрудников различных структур, в том числе государственных учреждений, образования, науки, СМИ будут штрафовать за речь на русском языке. Размер взыскания составляет от 3400 до 8500 гривен, а при повторном нарушении — от 8500 до 11900 гривен.

Ранее политолог Татьяна Монтян предупредила, что «насильственная украинизация» приведет к опасным для киевского режима последствиям, поскольку вызовет бурное недовольство среди украинцев. Она напомнила, что жители Крыма и Донбасса начали протесты в 2014 году именно из-за того, что им запрещали говорить на родном языке.