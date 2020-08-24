Шесть стран — партнёров Евросоюза подтвердили участие в санкциях против РФ

https://static.news.ru/photo/a890b6ee-e635-11ea-964d-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Bernd Kappelmeyer /Global Look Press

Албания, Грузия, Исландия, Норвегия, Украина и Черногория присоединились к решению совета ЕС о продлении до 23 июня 2021 года антироссийских санкций, введённых Евросоюзом в рамках стратегии по непризнанию вхождения Крыма в состав РФ.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза, передаёт ТАСС. Албания и Черногория являются кандидатами на вступление в ЕС, Норвегия и Исландия входят в европейскую зону свободной торговли, Украину и Грузию в заявлении относят к партнёрам Евросоюза.

Эти шесть государств присоединились к санкционному режиму с момента его введения в 2014 году и подтверждают данное решение при каждом продлении санкций. В ЕС рассчитывали, что ещё одно государство, претендующее на вступление в Союз — Турция — также поддержит ограничения, однако Анкара сразу отказалась от этого.

Санкции ЕС по Крыму в основном направлены на жителей полуострова и местные предприятия. Гражданам России, живущим в Крыму, закрыт въезд в Евросоюз по российским паспортам, визу им дают только при наличии украинских документов. ЕС запретил заход своих судов в крымские порты и посадку самолётов в воздушных гаванях полуострова за исключением экстренных ситуаций. Европейским фирмам запрещены контакты с крымскими предприятиями.

Совет ЕС принял решение продлить санкционный режим ещё на год 18 июня.

В ближайшее время Евросоюз намерен ввести санкции против белорусских официальных лиц «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов», писал NEWS.ru.