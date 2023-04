Сергей Подосёнов

Сербию обвинили в поставках оружия на Украину. Это правда? NEWS.ru разбирался в непростых схемах торговли оружием

13 апреля 2023 в 00:10 Автор: Сергей Подосёнов

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press