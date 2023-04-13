Сербию обвинили в поставках оружия на Украину. Это правда? NEWS.ru разбирался в непростых схемах торговли оружием

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press

Сербия обязалась отправить Украине вооружения или уже предоставила их. Об этом, как сообщает Reuters, говорится в материале из масштабной утечки данных, источником которой называют Пентагон. Официальный Белград опроверг поставки вооружений. Но осадок остался. NEWS.ru разобрался, могли ли сербы продавать оружие для Украины, а если да, то каким способом.

Какие доказательства есть против Сербии

В документе, озаглавленном Europe | Response to Ongoing Russia-Ukraine Conflict («Европа | Ответ на продолжающийся российско-украинский конфликт»), в виде диаграммы перечисляются «оценочные позиции» 38 европейских правительств в ответ на просьбы Украины об оказании военной помощи. Составители указывают, что единственная страна в Европе, которая отказалась ввести санкции против России, вероятно, отказалась обучать ВСУ, но обязалась отправить летальную помощь или уже предоставила ее.

«У Сербии есть политическая воля и военная способность предоставить оружие Украине в будущем», — якобы отмечается в документе.

Агентство Reuters утверждает, что на документе стоят грифы «секретно» и NOFORN, что запрещает его передачу иностранным спецслужбам и военным. Документ датирован 2 марта и скреплен печатью канцелярии Объединенного комитета начальников штабов. Однако журналисты не смогли самостоятельно проверить подлинность документа.

Что ответил Белград на обвинения в поставках оружия

Публикация Reuters вызвала международный скандал. Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что его страна не продавала вооружение Украине, России или любой другой стране, имеющей отношение к конфликту. Он напомнил, что подобные обвинения Белград опровергал много раз.

«Пожалуй, более десяти раз Сербия втягивалась в конфликт на Украине в различных СМИ по обвинениям в том, что мы поставляем вооружение и военную технику одной из противоборствующих сторон конфликта. Хочу еще раз точно повторить позицию Белграда: Сербия не выпустила ни одной пули ни в украинскую, ни в российскую сторону во время конфликта. Мы также не экспортировали оружие странам-соседям конфликтующих государств. У Сербии есть своя четкая политика, и мы ее придерживаемся. Сербия сложные боевые системы не продавала, не продает и не продаст», — подчеркнул министр.

Фото: EPA/TASS Милош Вучевич

О каких обвинениях говорил Вучевич

Вучевич имел в виду в том числе историю конца февраля, когда в Сети появились документы, якобы подтверждающие продажу Украине 3500 снарядов для РЗСО «Град» производства сербской оружейной корпорации Krušik. Эта информация стала причиной скандала между Москвой и Белградом. В начале марта Россия, как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможными поставками оружия Украине. Компания Krušik еще раньше опровергла поставки боеприпасов на Украину.

Напомним, тогда в некоторых Telegram-каналах появилось видео погрузки ящиков с ракетами будто бы из аэропорта Братиславы. Сообщалось, что ролик датируется ноябрем прошлого года. Он сопровождался демонстрацией документов, из которых следовало, что некие сербские вооружения были проданы канадской фирме JNJ Export Import. Посредником выступила турецкая компания Arca Savunma Sanayi Ticaret, а разрешение на поставку выдало сербское Министерство торговли, туризма и телекоммуникаций.

Другой документ свидетельствовал, что та же самая компания Arca Savunma Sanayi Ticaret переправила из Стамбула в Братиславу некие ракеты. И, наконец, еще один документ — сертификат конечного пользователя на бланке Министерства обороны Украины — фиксировал поставку через все ту же турецкую контору 3500 снарядов к РЗСО «Град». Правда, продавец вместо канадской компании был указан другой — американская Global Ordnance Trading. И не было никаких доказательств того, что ракеты были произведены в Сербии.

Почему документы вызывают сомнения

Эти нестыковки, а также то, что разрешение на экспорт вооружений якобы выдало министерство торговли, которое не имеет таких полномочий, вызвало сомнения в аутентичности документов.

«Разрешение на экспорт, якобы выданное турецкому посреднику Министерством торговли, туризма и телекоммуникаций (что само по себе уже вызывает сомнения, так как разрешение на экспорт оружия в Сербии выдает особая правительственная комиссия), содержит код, который соответствует... экспорту муки в Черногорию», — указывал Telegram-канал «Балканская сплетница».

Документ, на который ссылается Reuters, тоже не вызывает у экспертов стопроцентного доверия. «Документ, который как бы случайно появился в СМИ, подтвердить никто не может, как и опровергнуть. У нас данных нет, потому что утверждается, что это секретные материалы, случайная утечка», — сказала в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН, балканист Елена Гуськова.

Фото: mod.gov.rs

Как сербское оружие может попасть на Украину

Правда, исключать то, что сербские вооружения могут попадать на Украину, все равно нельзя. Это признал и Вучевич, говоря, что оружие может доставляться через третьи страны, которые не соблюдают международные нормы и соответствующие условия договоров.

«Это очень просто делается по подложным сертификатам конечного пользователя. Есть государственный орган, который рассматривает и утверждает каждую поставку. В Сербии много частных компаний, которые имеют лицензии на экспорт вооружений. Оборонная промышленность в стране до сих пор очень мощная. Это хороший источник доходов», — рассказал NEWS.ru директор программы ПИР-Центра по новым технологиям и международной безопасности, научный сотрудник Дипломатической академии МИД РФ, эксперт РСМД Вадим Козюлин.

Экспортер должен представить сертификат конечного пользователя, который подтверждает, что страна приобретает вооружения для собственных нужд и обязуется не реэкспортировать их в третью страну без согласия продавца. Однако при желании без такого согласия можно обойтись.

«Есть такой бизнес — торговля сертификатами конечного пользователя. Коррумпированные чиновники в разных странах, в основном в бедных африканских, выдают за небольшие деньги такой сертификат. В свое время Сьерра-Леоне была большим приобретателем самолетов, хотя у нее даже авиации нет. И коррупция в самой Сербии, когда чиновники, которые рассматривают эти документы, закрывают глаза, хотя понимают, что это фиктивный документ. А потом говорят: „Мы ничего не продавали на Украину“. Но оружие реально ушло на Украину», — добавил эксперт.

Что и как сербы могут продать украинцам

По словам Козюлина, очень многое из сербской номенклатуры вооружений может представлять интерес для украинцев.

«У сербской стороны есть практически вся линейка российского стандарта стрелкового вооружения, боеприпасов к нему, противотанковые, противовоздушные средства, артиллерийские боеприпасы. Югославская армия была сильнейшей в Европе и находилась на самообеспечении. И большая часть ее вооружений осталась в Сербии», — отметил собеседник NEWS.ru.

Однако мало иметь товар, нужно обеспечить его доставку покупателю, то есть иметь необходимую логистическую инфраструктуру. Тем более когда речь идет о такой деликатной категории, как системы вооружений. И в этом смысле у сербов тоже есть важное преимущество.

«Сербы очень активно торговали по всему миру. Советскому Союзу иногда было неудобно напрямую поставлять вооружения некоторым режимам, даже прокоммунистическим, поэтому использовались прокси-страны. Среди них была и Югославия. У нее были хорошие связи по всему миру, в том числе с режимами, которым не все продавали оружие. И когда Югославия распалась, централизованная система исчезла, государственные компании стали частными, а связи остались», — пояснил Вадим Козюлин.

С этой точки зрения интересно упоминание в одном из документов крупного американского торговца оружием Global Ordnance Trading. Компания, как указано на ее сайте, совершенно открыто поставляет на Украину оружие и амуницию, плотно сотрудничает с «Укроборонпромом».

По данным сербских СМИ, американцы могут получать сербские вооружения по серым схемам для поставок на Украину через компании торговца оружием Слободана Тешича.

«У них хороший опыт белых, серых поставок и всяких прочих. Это давно сложившийся рынок. Все друг друга хорошо знают. Коррупции в этой области очень много, в том числе со спецслужбами, что очень помогает осуществлять такие поставки более-менее легально, формально все чисто», — сказал Козюлин.

То есть техническая возможность поставлять вооружения Украине и при этом не нарушать декларируемый нейтралитет у Белграда есть. Тогда возникает тот самый вопрос, которому посвящен документ из утечки Пентагона: есть ли у него на это политическая воля?

Фото: mod.gov.rs

Готовы ли сербы поддерживать Украину?

«Более 95% населения Сербии поддерживает Россию, эти люди против введения санкций в отношении нашей страны. Сербия не могла выразить согласие на поставки оружия на Украину. Она участвовать в конфликте не собирается. И поставлять оружие тем более не будет», — считает Елена Гуськова.

Она отметила, что сразу после скандала вокруг возможных поставок снарядов «Град» Украине в Белграде прошел многотысячный митинг в поддержку России.

«Я предполагаю, это был искусственный вброс. Сербия серьезно конфликтует с США, поскольку не поддерживает санкции против России. Американцы часто пользуются методом подложных документов», — отметила собеседница NEWS.ru.

Напомним, Белград отказался поддержать санкции Запада против России. По словам президента Сербии Александра Вучича, страна оказалась «в центре напряженности между Западом и Россией из-за своего самостоятельного политического курса».