СБУ задержала украинца по подозрению в работе на ФСБ

https://static.news.ru/photo/33a075ce-f515-11ea-8799-fa163e074e61_660.jpg Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали уроженца Одесской области. В СБУ заявляют, что он готовил крупную диверсию.

Об этом сообщается на сайте ведомства. Задержанного подозревают в работе на Федеральную службу безопасности России. По данным СБУ, мужчина сам связался с ФСБ и предложил сотрудничество в мае 2020 года. Сначала он якобы передавал сведения о военном объекте в Одесской области, а позже планировал убийства украинских военных, служивших в зоне конфликта в Донбассе. Из сообщения СБУ неясно, были ли эти планы доведены до исполнения.

В сентябре предполагаемый агент ФСБ получил задание устроить взрыв на объекте «Ровнооблводканала». СБУ уверяет, что задержала мужчину в момент установки взрывчатки. В ведомстве говорят, что диверсия могла бы лишить воды половину бытовых и промышленных потребителей Ровно и Ровненской области.

Ранее стало известно, что СБУ возбудила 15 новых уголовных дел в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, писал NEWS.ru.