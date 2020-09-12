СБУ задержала украинца по подозрению в работе на ФСБ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали уроженца Одесской области. В СБУ заявляют, что он готовил крупную диверсию.
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В сентябре предполагаемый агент ФСБ получил задание устроить взрыв на объекте «Ровнооблводканала». СБУ уверяет, что задержала мужчину в момент установки взрывчатки. В ведомстве говорят, что диверсия могла бы лишить воды половину бытовых и промышленных потребителей Ровно и Ровненской области.
Ранее стало известно, что СБУ возбудила 15 новых уголовных дел в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, писал NEWS.ru.
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