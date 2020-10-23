СБУ пресекла вывоз с Украины товаров военного назначения

https://static.news.ru/photo/29e68c76-152c-11eb-a422-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mykola Miakshykov/Global Look Press

Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла попытку незаконного экспорта из страны в Евросоюз комплектующих для приборов измерения ионизирующего излучения.

Житель одного из населённых пунктов Черновицкой области пытался вывезти с Украины в одно из государств ЕС 55 деталей для прибора, который может использоваться для создания оружия, военной и специальной техники, как установили эксперты. На сайте СБУ сообщается , что контрабандист перевозил детали на личном автомобиле, машину с товаром задержали сотрудники таможни.

Правоохранительные органы возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье о нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственной экспертизе, максимальное наказание — три года лишения свободы. Следствие по этому делу продолжается.

В сентябре СБУ задержала уроженца Одесской области по подозрению в подготовке серии терактов, писал NEWS.ru. В ведомстве считают, что задержанный работал на Федеральную службу безопасности России.